Guardia Civil investiga a 7 personas en Alcázar por obtener 500.000 euros con la estafa del 'tarotista'

CIUDAD REAL 12 May. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la operación 'Ornare' la Guardia Civil ha esclarecido, un delito continuado de estafa ocurrido en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), basado en la metodología o modus operandi descrito como del 'tarotista', el cual consiste en que, aprovechando la relación de confianza establecida por la prestación de ese servicio hacia diferentes clientes, aprovecha la vulnerabilidad de sus víctimas para exigirles el pago de grandes cantidades de dinero para evitarles males, enfermedades o incluso, daños personales a sus familiares cercanos.

En enero de 2025, se interpuso una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, por una persona que manifestó haber sido víctima y haber entregado grandes cantidades de dinero en efectivo y transferencias bancarias bajo amenazas de terceras personas. De manera que se comenzó una investigación para esclarecer lo ocurrido por parte de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan.

La denunciante en un primer momento aportó extractos bancarios de las transferencias realizadas, con lo que, una vez realizadas las pertinentes gestiones de investigación, se pudo comprobar que habían sido realizadas mayoritariamente a una misma persona, con la cual habría mantenido una relación tarotista-cliente.

Posteriormente, se continuó con las gestiones convenientes de análisis sobre transacciones económicas realizadas, así como la investigación de diferentes cuentas bancarias relacionadas en once entidades financieras distintas. También se estudiaron los movimientos realizados mediante la aplicación bizum y con todo ello, se ha conseguido demostrar un importe cercano a los 500.000 euros en esos movimientos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación, se realizó la toma de manifestación de varios testigos y se visualizaron grabaciones de videovigilancia, así como se desarrolló un estudio y análisis forense sobre un terminal telefónico perteneciente a la víctima, todo ello, en la búsqueda de indicios incriminatorios sobre las personas relacionadas. Lográndose identificar a otras seis personas más involucradas como cómplices en la trama delincuencial, las cuales guardaban relación personal y de parentesco con la persona autora de los hechos.

Después de establecer contacto con otras víctimas y perjudicadas en similares circunstancias y bajo el mismo modus operandi de actuación, las cuales han manifestado lo ocurrido, refrendando lo manifestado por la persona denunciante.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Una vez realizadas todas las pesquisas y una vez establecidas las suficientes pruebas e indicios de participación, se consiguió identificar, localizar e investigar a siete personas, las cuales han actuado siguiendo diferentes cometidos siendo principalmente autora la persona que desempeñaba las funciones de tarotista y siendo otros familiares y conocidos cómplices al haber obtenido todos ellos un gran beneficio económico con su actuación.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia, plaza nº 2 de Alcázar de san Juan.