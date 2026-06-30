Guardia Civil investiga la reyerta de Balazote, en la que han resultado heridos tres hombres, uno menor

ALBACETE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando una reyerta que ha tenido lugar en Balazote (Albacete), en la que han resultado heridos tres hombres, uno de ellos menor, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 1.04 horas en el polígono industrial de la localidad.

Fuentes de la Delegación han precisado que la pelea se inició cuando un hombre se enfrentó a otro, que resultó grave, y a un menor, que se encuentra herido leve.

Como consecuencia de este enfrentamiento, se produjo una reyerta en la que otras personas (un número sin determinar) agredieron al hombre que agredió en un primer momento a otro y al menor. Esta persona se encuentra también herida.

Desde la Delegación descartan que se trate de un caso de violencia de género y aseguran que ningún herido es mujer, como sí se informó en un primer momento desde el 112.

Dos de los heridos están en el Hospital General de Albacete. Tal y como han señalado fuentes hospitalarias, uno de ellos ya ha sido dado de alta.