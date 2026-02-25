Guardia Civil de Ocaña desarticula una organización dedicada a estafas bancarias que se adueñó de 63.000 euros

Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - OPC

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ocaña, en el marco de la operación 'Banking Birds', han investigado a ocho personas como presuntos autores de cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil, logrando desarticular una red criminal especializada en la sustracción y manipulación de pagarés emitidos entre empresas.

La investigación ha permitido determinar que los autores interceptaban ilícitamente pagarés antes de que fueran recibidos por sus destinatarios. Posteriormente, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los importes indicados en los documentos, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Una vez modificados, los nuevos pagarés eran entregados a terceros para su cobro en distintas entidades bancarias. El objetivo era transferir de forma inmediata los fondos obtenidos a diversas cuentas, dificultando así su rastreo y detección.

Ante estos hechos, se llevaron a cabo gestiones con las entidades bancarias afectadas, las cuales confirmaron haber sido víctimas del cobro de pagarés falsificados cuya alteración no pudo detectarse en el momento de su recepción.

La investigación ha permitido cuantificar el importe total defraudado, ascendiendo a unos 63.000 euros.