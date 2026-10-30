Guardia Civil peina "palmo a palmo" los vagones en busca de las últimas víctimas antes de cerrar operativo

Guardia Civil peina "palmo a palmo" los vagones en busca de últimas víctimas antes de cerrar el operativo - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 30 (EUROPA PRESS)

La búsqueda de víctimas en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) entra en su recta final. Tras contabilizarse ya 69 fallecidos, la Guardia Civil afronta este viernes una nueva batida entre los vagones siniestrados para descartar la presencia de más restos humanos, con la previsión de que el operativo pueda darse por finalizado a lo largo de esta jornada o durante el fin de semana.

La actividad en el lugar del accidente se ha ido reduciendo progresivamente conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate. De hecho, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha retirado de la zona cero, mientras que la Guardia Civil mantiene desplegados a los últimos equipos especializados encargados de inspeccionar los trenes accidentados.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, quien ha detallado que durante la mañana de este viernes trabajan en el lugar más de un centenar de agentes, aunque el dispositivo ha llegado a movilizar a más de 1.000 efectivos de diferentes especialidades desde que se produjo el accidente el pasado miércoles.

La principal actuación de esta jornada vuelve a centrarse en la búsqueda de posibles restos humanos mediante el despliegue del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que ha movilizado a cuatro guías acompañados de otros tantos perros especializados en la detección de restos biológicos.

"El servicio cinológico volverá a acceder a la zona del accidente, volverá a peinar palmo a palmo cada vagón de los trenes accidentados en búsqueda de los últimos posibles restos o víctimas que queden en el lugar y cuando ellos se hayan cerciorado de que no queda nadie, finalizará la búsqueda", ha señalado Albacete.

EL OPERATIVO PODRÍA CONCLUIR EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Aunque las previsiones apuntan a que esta podría ser la última batida antes de levantar el dispositivo de búsqueda y rescate, la portavoz de la Guardia Civil ha evitado confirmar una fecha concreta para su finalización.

En este sentido, ha insistido en que los agentes permanecerán en el lugar hasta que los especialistas tengan la certeza de que no quedan víctimas ni restos humanos por localizar entre los vagones.

"En el momento en el que tengamos certeza de que no queda ningún rastro ni ninguna víctima, lo que es el operativo de búsqueda y rescate, ese operativo finalizará", ha precisado.

De confirmarse, la Guardia Civil podría dar por concluida esta fase del dispositivo entre este viernes y el fin de semana, después de tres jornadas de intensos trabajos en el lugar del siniestro.

No obstante, Albacete ha aclarado que la finalización de las tareas de búsqueda no supondrá el cierre de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Una vez completada la inspección de los trenes y descartada la presencia de nuevas víctimas, la investigación continuará fuera de la zona cero, mientras el dispositivo desplegado sobre el terreno se encamina hacia su desactivación.