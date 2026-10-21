La Guardia Civil rescata a dos jóvenes que se precipitaron con su coche al río Badiel en Guadalajara

Vehículo accidentado. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Guadalajara ha auxiliado a dos jóvenes que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo después de que este se saliera de la vía y se precipitara desde un puente al cauce del río Badiel en la carretera GU-115, entre las localidades de Ledanca y Argecilla.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de Guadalajara se desplazaba urgentemente al lugar tras recibir el aviso de un familiar de las víctimas que llamó al teléfono de emergencias de la Guardia Civil (062) para alertar de lo sucedido, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez localizado el turismo, los guardias civiles descendían hasta el cauce del río para auxiliar a las ocupantes. En una primera evaluación, comprobaron que una de ellas presentaba lesiones graves y politraumatismos, mientras que la otra se encontraba inconsciente y tenía dificultades respiratorias.

Ante la gravedad de la situación, los agentes realizaron una extracción de emergencia, dada la urgencia vital determinada por la médica presente en el lugar y ante la imposibilidad de esperar a la llegada de los bomberos. Para ello, tuvieron que forzar las puertas del vehículo y rescatar a las jóvenes.

Tras inmovilizar a una de ellas en una camilla, junto con el personal sanitario llevaron a cabo la evacuación, pese a las dificultades de acceso y a las condiciones del lugar en el que había quedado el vehículo.

Finalmente, las dos jóvenes eran trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara y al Hospital 12 de octubre de Madrid.

La actuación de los agentes fue decisiva a la hora prestar asistencia urgente a las víctimas y facilitar su evacuación en unas circunstancias especialmente difíciles.