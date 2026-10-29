La Guardia Civil ya ha registrado 64 denuncias para buscar a desaparecidos en el siniestro de Urda

Comandancia de la Guardia Civil, en Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ya ha registrado un total de 64 denuncias de personas allegadas a posibles víctimas del accidente ferroviario de Urda registrado este miércoles y que se ha saldado, por el momento, con 68 fallecidos, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press,

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares de primer grado de las víctimas del accidente puedan acudir e identificar a las personas desaparecidas tras el accidente que ha tenido lugar este miércoles y que deja al menos 68 fallecidos y más de cien heridos.

Del mismo modo, en estas dependencias se tomarán también muestras de ADN con el fin de agilizar los procesos de identificación, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

Las oficinas están ubicadas en las la Zona de la Guardia Civil en Madrid, en la Calle Batalla del Salado, 32; y de Andalucía en la Avenida de la Borbolla, 8 de Sevilla, así como en las Comandancias de Córdoba, en la Avenida de los Mozaharabes, y de Toledo, en la Avenida Barber, 42.