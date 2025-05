Guarinos, abierta a hablar sobre los usos del Fuerte pero también espera que se ejecute la sentencia "lo antes posible"

GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se muestra receptiva a futuras reuniones con el Gobierno regional para hablar sobre el planteamiento de un campus regional de Formación Profesional en los terrenos del Fuerte de San Francisco o de cualquier otra cuestión, pero recalca que hay una sentencia con respecto a estos terrenos, cuya ejecución debe cumplir la Junta de Comunidades, y espera que sea así "lo antes posible".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre si se ha fijado una segunda reunión para hablar del proyecto de un campus de FP planteado por el Gobierno regional en el Fuerte, a lo que la alcaldesa se ha limitado a calificar de "encuentro casual" el mantenido el pasado mes de abril con el consejero de Educación, Cultura, y Deportes, Amador Pastor.

"No hay ni siquiera una memoria, ni un proyecto, ni presupuesto. Nada más es una idea encima de la mesa", ha subrayado Guarinos, a la par que ha aseverado que hasta esta fecha no han vuelto a tener ningún contacto y "no hay ni un céntimo de euro presupuestado para esto", ha recalcado.

Guarinos ha recordado que el Gobierno regional tenía prevista una inversión de 7 millones de euros que, "casualmente, se quitaron de Guadalajara para llevarlos a un Centro de Formación Profesional de Azuqueca de Henares". También ha dicho que lo único que hay pendiente en este momento con el Ayuntamiento es una deuda del Gobierno de Castilla-La Mancha de 30 millones de euros y un compromiso "incumplido" desde hace más de 20 años en relación con la rehabilitación y recuperación del Fuerte de San Francisco.

Guarinos recuerda que el Ayuntamiento ya ha ganado dos sentencias judiciales y que hay una petición de ejecución de la sentencia que solo espera que se pueda ejecutar "lo antes posible" para que la ciudad pueda utilizar estos edificios "lo antes posible".

PUENTE ÁRABE

En relación al interés que tras las intensas lluvias despertó en el Ayuntamiento conocer el estado del puente árabe, propiedad de la Junta de Comunidades, con el fin de saber si este se encontraba en óptimas condiciones para garantizar que sigan circulando por ahí vehículos y personas, la alcaldesa ha declarado que por el momento no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Junta de Comunidades.

"Nosotros solo pedimos que de la misma forma y con la misma diligencia que está actuando el Ayuntamiento de Guadalajara actúen el resto de administraciones en aquello que es de su competencia", ha remarcado.

Por último, la alcaldesa se ha referido a las críticas vertidas contra el actual Gobierno por la formación Aike ante el "abandono" de la escuela infantil Los Manantiales, y si bien ha reconocido la existencia de problemas de humedades en ésta, ha achacado el problema a la falta de mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria.

Según ha manifestado a preguntas de los medios, desde el Ayuntamiento ya se les ha requerido en distintas ocasiones para que realicen las inversiones necesarias para solventar estos problemas y así se va a seguir haciendo.

Los técnicos municipales han bajado a este centro en varias ocasiones y han actuado en la medida que les ha correspondido, ha dicho, aunque ha abierto la posibilidad de una actuación del Ayuntamiento si siguen viendo que la situación no se controla, una posibilidad para la cual tendría que determinarse jurídicamente, lo que conllevaría una ejecución de forma subsidaria de los trabajos competencia de la empresa.

Sin embargo, la regidora ha aprovechado para arremeter contra el anterior equipo de Gobierno por su falta de interés en relación al estado de las escuelas infantiles de la ciudad en general. Según la alcaldesa, desde que llegó su equipo de Gobierno han estado en contacto con las empresas externas que gestionan este tipo de servicios y ha aclarado que todo lo que son las actuaciones de conservación y mantenimiento le corresponden a la empresa adjudicataria. "Este equipo de Gobierno está pendiente en todo momento de la seguridad de las escuelas infantiles", ha concluido.