Guarinos da por hecho que PSOE retirará el nuevo Estatuto C-LM y lamenta: "Si le importara el texto, saldría adelante"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en una entrevista con Europa Press - RAFAEL MARTIN SOLANO

GUADALAJARA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, la 'popular' Ana Guarinos, ha vaticinado que es "posible" que el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha acaben retirando del Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tal y como ocurrió en 2010 tras la falta de acuerdo entre socialistas y 'populares' sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

El texto se encuentra atascado en la Cámara Baja después de que el PP pidiera en sus enmiendas mantener la horquilla actual de diputados (entre 25 y 35) rompiendo el acuerdo suscrito inicialmente con el PSOE donde se establecía un mínimo de 25 y un máximo de 55 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, un incremento que, según acordaron, no se aplicaría hasta después de las próximas elecciones y siempre con la venia de una mayoría cualificada que obligaba el acuerdo de los dos partidos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Guarinos, que durante muchos años fue diputada en el parlamento regional, ha dado su opinión sobre la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, paralizada tras la ruptura del consenso entre PSOE y PP.

"Lo importante del estatuto es todo lo del estatuto y no la ley electoral, sinceramente. Entonces, si hay alguien que verdaderamente cree que lo importante es el estatuto, la reforma saldrá adelante".

Pero "si para un gobierno, en este caso el de Castilla-La Mancha o el Partido Socialista, lo prioritario es la ley electoral, es que el estatuto le importa poco o muy poco", ha insistido Guarinos, quien ha incidido en que la ley electoral es un apartado del estatuto de autonomía; siendo "lo menos importante de la reforma".

"Si la prioridad era la modificación de la ley electoral, el Estatuto no saldrá adelante. Si la prioridad era el estatuto, el estatuto saldrá adelante", ha abundado la dirigente 'popular'.

2010, CUANDO BARREDA RETIRÓ EL ESTATUTO

Guarinos se ha remontado a cuando en la región gobernaba José María Barreda para hacer alusión a la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha que ponía fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura en 2015. "Nosotros presentamos una enmienda que garantizaba un volumen de agua en Castilla-La Mancha y quien se negó a aprobarla en aquel momento fue el Partido Socialista y el Congreso".

En abril de 2010, Barreda decidía retirar el Estatuto y culpaba al PP. "No sé si me voy a aventurar en algo, es posible que esta propuesta termine también con la retirada por parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y por parte del Gobierno", ha puesto de manifiesto Guarinos.

"Si ahora mismo salimos a la calle y preguntamos, oiga, ¿qué opina usted de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Pensamos que alguien nos va a contestar? Muy poca gente. La gente está en otras cosas", ha espetado.

Sobre a quién puede penalizar una posible retirada del Estatuto, Guarinos cree que "a nadie". "El Gobierno no sé qué relato va a contar. Nosotros contaremos, evidentemente, que estamos con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha".

"Quien tendrá que explicar por qué retira una propuesta de reforma supuestamente importante en Castilla-La Mancha, solo por la ley electoral, será quien lo retire", ha abundado Guarinos.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha puesto sobre la mesa una segunda opción, de la que también en su día el PP habló en 2009. De este modo, pide al PSOE que utilice su mayoría en el Congreso --que no la tiene-- para sacar adelante la propuesta de reforma.

"Lo que es absurdo es que alguien diga, no, no, es que quitamos el Estatuto por la reforma electoral. ¡Pero si la reforma electoral es lo de menos del Estatuto, lo menos importante!", ha advertido.

UN PARLAMENTO CON 25 DIPUTADOS

Cuestionada sobre qué planteamiento tendría el Partido Popular si el PSOE --con su mayoría absoluta en el Parlamento regional-- y con la ley electoral vigente en la mano, fijará el número de diputados regionales en 25, Guarinos ha dicho que el PP "nunca" ha estado en contra de la reducción del número de diputados en Castilla-La Mancha.

"Hemos estado en contra de un aumento desmedido de diputados", ha hecho hincapié la alcaldesa alcarreña, quien ha defendido que "lo que se pretende siempre cuando hay una modificación de una ley electoral es que --igual que a nivel nacional-- sea consensuada, porque no tiene sentido que se estén modificando las leyes electorales cada día".

Guarinos se ha mostrado partidaria de explicar a la gente las cosas, dejando claro que el PP rechaza ese aumento de diputados. Precisamente, Vox en su día se atribuyó el paso dado por el PP para no ampliar el número de diputados en Castilla-La Mancha. "Es muy fácil ese relato de es que quieren más diputados", ha apuntado Guarinos en referencia a los de Santiago Abascal.

"A mí lo que me preocupa es que se pueda retirar una propuesta de reforma de un estatuto exclusivamente por una ley electoral. Pues oiga, qué poco le importa el estatuto cuando lo retira por una cosa que a la gente no le preocupa. A la gente no le preocupa la ley electoral. Es más, la gente está cansada porque cree que existe un exceso de políticos", ha remachado.

Tras su experiencia como diputada y preguntada si un Parlamento como el de Castilla-La Mancha puede operar con solo 25 diputados, Guarinos ha admitido que "sería complicado" porque "serían muy pocos". "Estamos hablando de una región muy amplia, una región muy extensa. Yo creo que con 25 sería muy difícil".

"Con 33 tenemos que trabajar mucho para recorrernos toda esta región, pero bueno, con 33 hemos funcionado y hemos funcionado mucho tiempo. Es cierto que somos de las comunidades autónomas que menos diputados tenemos, pero bueno, hemos estado funcionando y hemos estado funcionando bien", ha concluido Ana Guarinos.

PACTOS POSTELECTORALES

De otro lado, y sobre los pactos postelectorales, Guarinos ha asegurado que desde el nivel regional o desde el nivel municipal se puede gestionar "perfectamente" un pacto de gobierno, incluso las relaciones entre dos formaciones políticas. "No es absolutamente necesario que participe nadie más; pero si en un momento determinado alguien se tiene que incorporar a una negociación, pues tampoco pasa nada", en relación a Génova.

En este sentido, la alcaldesa de Guadalajara ha señalado que no ve "algo desajustado o fuera de lugar" que la dirección nacional del partido participe en pactos postelectorales, pero evidentemente, advierte, "quien mejor conoce el territorio, quien mejor conoce las relaciones y quien mejor conoce las condiciones para negociar un futuro pacto, es quien está al pie del terreno y quien está evidentemente más cerca", que es en este caso los representantes municipales o los representantes regionales.

Además, Guarinos ha manifestado que vería "con los ojos de la más absoluta normalidad" que Vox entrara en un Consejo de Gobierno presidido por el PP si a los 'populares' no le dieran los números para gobernar en solitario. "Vox ahora mismo está gobernando en muchos sitios", poniendo de ejemplo Guadalajara donde PP y Vox gobiernan en coalición desde "un clima de estabilidad y de normalidad".

Dicho esto, ha subrayado que las relaciones entre PP y Vox son "buenas" en la región. "Somos dos partidos políticos que tenemos nuestras diferencias, pero tenemos muchas cosas en común y la relación hasta ahora es una relación fluida y es una relación buena". Por lo tanto, "no se tiene por qué plantear ningún problema en el futuro".