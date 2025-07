Guarinos defiende el proceso de contratación de la grúa por un año para no tener un servicio "en precario"

GUADALAJARA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, defiende el inicio del proceso de contratación del servicio de la grúa, pese a las críticas vertidas desde el Grupo Municipal Socialista por estar este en pleno proceso de judicialización, y cree que es "lo lógico y normal" y lo que hay que hacer en el Ayuntamiento para que funcione.

"No hay que echarse las manos a la cabeza porque hayamos iniciado este proceso de contratación porque no podemos tener el contrato de la grúa en precario sino que tiene que funcionar como servicio con un nuevo contrato", ha relatado a preguntas de los periodistas durante un acto público.

Guarinos ha recordado también que si bien el proceso está judicializado, "no es ninguna temeridad" sacarlo a licitación como viene diciendo el Grupo Municipal Socialista, "generando una alarma absolutamente innecesaria", y pide responsabilidad tras remarcar que la sentencia última no es firme.

En este sentido, ha apuntado que hay una primera resolución judicial que se ha recurrido por todas las partes al no satisfacer las pretensiones de nadie. "No es ninguna temeridad porque la resolución judicial no es firme", ha insistido.

"La grúa tiene que seguir funcionando en la ciudad y lo que no podemos dejar es los contratos en precario o sin renovar, como era muy habitual en el mandato pasado por parte del PSOE", ha señalado.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que los trabajadores defienden sus derechos y en que no sabe lo que quiere defender el PSOE, pero que por parte de ellos lo que hacen es defender el servicio para que se preste como debe hacerse.

En este aspecto, ha incidido en que desde el equipo de Gobierno, con todos los informes técnicos, consideran que la mejor manera de funcionar ahora es prestarlo a través de un servicio público y eso es lo que van a hacer.

"No hay ninguna sentencia judicial firme en relación con el caso de la grúa y el proceso sigue su curso para garantizar la retirada de vehículos de la vía pública, que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento", ha subrayado.

Pero si bien el servicio de grúa está funcionando, la propia alcaldesa ha reconocido a los periodistas que hay que "mejorarlo considerablemente", pero que del mismo modo, "no puede estar sin prestarse pese a que faltan medios", reconociendo que ninguna empresa que se encuentre en prórroga lo va a renovar, salvo que se trate de una nueva que opte a prestar dicho servicio.

También ha aclarado que la idea es que el nuevo contrato sea por un año al estar el asunto judicializado, pero que se pueda prorrogar después y asegura que se ha actuado de esta forma "por sentido común".

El PSOE acusaba en las últimas horas a Guarinos de ser "temeraria e irresponsable" al sacar a licitación el contrato de la grúa en pleno proceso judicial. También anunciaba la presentación de un escrito de medidas cautelares ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, solicitando que se suspendiera este proceso de licitación del contrato de la grúa hasta que dictara sentencia el Tribunal Superior de Justicia.