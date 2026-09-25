Guarinos exige al Gobierno que garantice el agua del Sorbe para el desarrollo de Guadalajara "de forma prioritaria"

Archivo - La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en entrevista con Europa Press - RAFAEL MARTIN SOLANO - Archivo

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha remitido tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno de España, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo para trasladar la posición del Ayuntamiento de Guadalajara respecto a la solicitud de concesión realizada por el Canal de Isabel II para la captación de aguas del río Sorbe.

En dichas comunicaciones, la alcaldesa defiende que cualquier autorización o modificación de aprovechamientos en el sistema del Sorbe debe supeditarse, de manera prioritaria, a la garantía del abastecimiento actual y futuro de Guadalajara y de los 44 municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Asimismo, solicita que esta garantía quede acreditada mediante un estudio técnico actualizado que contemple las previsiones de crecimiento demográfico, residencial, agropecuario, industrial y económico del territorio.

Guarinos recuerda en sus escritos que el agua es un recurso esencial y limitado, indispensable para el abastecimiento humano y para el desarrollo económico, y subraya que Guadalajara ha demostrado históricamente una actitud solidaria en materia hídrica. No obstante, advierte de que esa solidaridad no puede comprometer el crecimiento presente y futuro de una ciudad y una provincia que continúan expandiéndose desde el punto de vista residencial, empresarial e industrial.

Entre las peticiones trasladadas al Gobierno central y a los organismos competentes, la alcaldesa reclama que la planificación y gestión de los recursos del río Sorbe contemple los escenarios de sequía, la reducción de aportaciones y el incremento de las demandas, garantizando en todo momento márgenes de seguridad suficientes para asegurar el abastecimiento humano.

Asimismo, insiste en la necesidad de mantener el carácter estratégico de la conexión entre los sistemas Sorbe-Bornova a través de los embalses de Beleña y Alcorlo, una infraestructura considerada clave para reforzar la seguridad hídrica de la provincia y afrontar con mayores garantías situaciones de escasez o incrementos de demanda derivados del crecimiento económico y poblacional.

En este sentido, la alcaldesa solicita el impulso inmediato de las obras de conexión Alcorlo-Beleña y la fijación de un calendario cierto de ejecución, dotación económica suficiente y plazos concretos para hacer realidad una infraestructura que considera imprescindible para garantizar el abastecimiento, el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y empresarial de Guadalajara.

Las cartas también reclaman que, antes de resolver la solicitud del Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo analice todas las alternativas posibles para atender las necesidades de abastecimiento planteadas, evitando cualquier afección a las disponibilidades actuales y futuras de Guadalajara y de los municipios abastecidos por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Finalmente, Ana Guarinos exige que ninguna derivación que pueda autorizarse desde el sistema del Sorbe ponga en riesgo el abastecimiento, el crecimiento ni el desarrollo futuro de Guadalajara.

"La defensa del agua es la defensa del futuro de Guadalajara. Nuestro compromiso es garantizar que el crecimiento de la ciudad, la llegada de nuevas empresas, la creación de empleo y el bienestar de nuestros vecinos dispongan de los recursos necesarios para seguir avanzando con seguridad y garantías", ha señalado la alcaldesa.