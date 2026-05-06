Guillermo Ferri Soler gana el XL premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal organizado por el Ayuntamiento de Talavera

Ganadores del XL premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha dado conocer el fallo del jurado del XL premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal, donde han participado 33 obras, que en esta edición ha ido a parar en la categoría Nacional con un premio dotado con 4.000 euros a la obra titulada 'Con su permiso Don Diego', presentada por Guillermo Ferri Soler.

El concejal del ramo ha puesto en valor que "los artistas que han participado en esta cuadragésima edición se reparten por todas la geografía española. "Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid o Valencia son las Comunidades Autónomas que tienen más representación en esta ocasión".

En la Categoría Autor Talaverano, el Premio artista local, dotado con 2.000 euros, ha ido a parar a la obra 'Psique y paz', presentada por Doña Rosa Luz Nara.

Etayo ha destacado la participación local "con más de 10 obras presentadas en esta categoría", al tiempo que ha agradecido al jurado "su predisposición y sus aportaciones a la hora de dilucidar las obras galardonadas".

En ese contexto, Enrique Etayo ha destacado la diversidad de estilos, formatos, técnicas o, temáticas. "Tenemos la fortuna de contar con un certamen de una riqueza expresiva de primer nivel". En definitiva, "un mosaico de propuestas que nos muestra la complejidad de la creación artística contemporánea".

Además, el jurado ha considerado otorgar una mención especial (consistente en diploma acreditativo de la mención) a la obra 'Expectativa de júbilo' presentada por Miguel Recuero y a la obra 'El agujero' presentada por David Martínez Calderón, y a la obra presentada por Javier Santana Rodríguez bajo el título 'Viajando por la vida', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Finalmente, el concejal de Cultura ha anunciado que la exposición del certamen tiene prevista su inauguración el próximo día 13 de mayo a las 20.00 horas en la sala Ginestal del CC. Rafael Morales y se podrá visitar hasta el 15 de julio de 2026.