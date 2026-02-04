Gutiérrez acusa al PP de Paco Núñez de querer importar a Castilla-La Mancha el modelo sanitario de Madrid y Andalucía

El secretario de Organización del PSOE de C-LM, Sergio Gutiérrez. - PSOE

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, de querer trasladar a la comunidad autónoma un "modelo sanitario basado en la privatización", tomando como referencia las políticas aplicadas por los 'populares' en comunidades como Madrid y Andalucía.

Así lo ha indicado desde Ciudad Real, en respuesta a las críticas realizadas por Núñez contra la gestión sanitaria del Gobierno regional y a su reclamación de un convenio con la Comunidad de Madrid, poniendo como ejemplo la sanidad en territorios gobernados por el PP.

Gutiérrez ha cuestionado que el presidente regional del PP cite esos modelos como alternativa, preguntándose si el sistema que defiende para Castilla-La Mancha es el de comunidades donde, según ha denunciado, se han producido "procesos de privatización, exclusiones de pacientes de las listas de espera y prácticas orientadas a abaratar costes en perjuicio de la calidad asistencial".

El dirigente socialista ha recordado que la sanidad atraviesa dificultades en el conjunto de España y de Europa, pero ha marcado una diferencia clara entre, a su juicio, quienes priorizan el beneficio económico de las empresas que gestionan servicios sanitarios y quienes apuestan por un sistema público que atienda con dignidad y calidad a todos los ciudadanos.

En este contexto, ha defendido el modelo sanitario que impulsa el PSOE en la región, basado en el refuerzo de la sanidad pública y en garantizar la atención a las enfermedades graves y complejas, frente a otros modelos autonómicos que, ha insistido, limitan prestaciones o derivan pacientes por motivos económicos.