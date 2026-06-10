Gutiérrez (PSOE) acusa al PP de C-LM de no tener "ni credibilidad ni coherencia" en política hidrológica

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al Partido Popular de la región de no tener "ni credibilidad ni coherencia" en política hidrológica.

"Cuando gobernaba Cospedal, pactó con Rajoy vender el agua de Castilla-La Mancha al Levante y ahora que están en la oposición y podrían echarnos una mano, lo que hacen es no recurrir allá donde gobiernan los planes de Cuenca que tanto desea el Levante y que tanto estamos en contra del gobierno de Castilla-La Mancha", ha declarado Gutiérrez, durante una atención a medios concedida durante su asistencia al desayuno informativo 'Soberanía alimentaria: el desafío inapelable de la agricultura y ganadería del siglo XXI' organizado por La Tribuna.

El responsable de Organización socialista ha respondido de esta manera a las declaraciones del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha abogado por un cambio total de las políticas de gestión del agua en la región.

Gutiérrez ha defendido la actuación de la administración autonómica, frente a la ausencia de recursos presentados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "presidida por el Partido Popular", a los planes de cuenca del Júcar, el Tajo, el Segura y el Guadiana.

"Castilla-La Mancha está desde hace muchos años peleando por el agua sin la ayuda del Partido Popular en Castilla-La Mancha", ha asegurado el secretario de Oganización del PSOE.

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Preguntado sobre la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos, Sergio Gutiérrez ha señalado que "el compromiso está, y sobre todo lo que están ya son siete sentencias del Tribunal Supremo".

"La sentencia definitiva del Tribunal Supremo se ha conocido hace pocas semanas y lo que esperamos es que en muy pocas semanas ya el Gobierno de España cumpla y ejecute las siete sentencias del Tribunal Supremo que nos da la razón a Castilla-La Mancha", ha señalado el responsable de Organización del PSOE.

"Yo creo que el plazo razonable es no más de seis meses", ha planteado.