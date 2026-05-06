Hallado muerto un ciclista de 59 años en Alcaraz (Albacete)

El individuo ha sido hallado en el kilómetro 20 de la CM-3216, a su paso por el término municipal de Alcaraz. - EUROPA PRESS

ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 59 años ha sido localizado fallecido en la CM-3216 a su paso por el municipio de Alcaraz (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 12.47 horas cuando el hombre ha sido encontrado inconsciente en el kilómetro 20 de la citada vía.

A pesar de la asistencia de una UVI móvil junto a efectivos de la Guardia Civil, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento in situ del sujeto.