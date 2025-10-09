Hellín acogerá la II edición de la feria de artesanía cofrade y del tambor los días 8 y 9 de noviembre

ALBACETE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) - Los próximos 8 y 9 de noviembre la localidad de Hellín volverá a estar en el epicentro del mundo cofrade a nivel nacional con la segunda edición de la muestra 'Ecos de Pasión', organizada por la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Más de una veintena de artistas, artesanos y empresas del ámbito cofrade y del tambor estarán presentes. En concreto, Mi Alacena Cofrade, Casal, Dearmonia, Orfebres Gradit, Artículos religiosos Pureza, Encajes de Época, Alcántara Arte Sacro, Inciensos de Sevilla, Sentimiento y pasión cofrade, Amén Promosant, Bordados Nara, Incienso y Mirra, Gran Cofrade, Laiva bordados y sublimación, Delmapunto, Tambores Navarro, Lady Marian bordados y sublimaciones, Art Dei, Erenia Oeme Ceramics, Manuel Contreras, Ángel Pérez Poveda, LAO ART, y el escultor Raúl Vizcaíno.

La inauguración tendrá lugar el día 8 a las 12.00 horas, de la mano de las autoridades, que continuará con la participación de tamborileros de Hellín y el posterior vino de honor. Los visitantes podrán matar el gusanillo sin salir de la feria en la 'Tasca de Nicodemo', donde estarán disponibles bebida y comida --empanadillas, tortas de jamón-- a precios populares. A la hora de la comida se podrá adquirir un ticket para disfrutar de un plato de paella por solo 7 euros, bebida incluida.

Durante la tarde del sábado, el gran plato fuerte vendrá de la mano de la actuación de una de las más reconocidas bandas de cornetas y tambores de Castilla-La Mancha, la Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la columna de Daimiel, conocida popularmente como 'Los coloraos'. A las 18.00 horas iniciarán el pasacalles y a su conclusión tendrá lugar la actuación en la plaza de San Francisco.

La jornada del día 9 albergará las actuaciones de las bandas locales. La Juventud Musical Hellín y la Agrupación Musical Hermandad de la Verónica actuarán por la mañana, iniciando el pasacalles a las 12.00 horas, para concluir con sus respectivas actuaciones. El concierto de la Unión Musical tendrá lugar una vez concluida la misa en honor a María Santísima del Desconsuelo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Paralelamente a la feria y las actividades descritas, a lo largo de toda la jornada del domingo se realizará la veneración a María Santísima del Desconsuelo, donde después de la solemne eucaristía se realizará el concierto de clausura, a cargo de la Unión Musical Santa Cecilia, donde se estrenará una marcha dedicada al Sagrado Descendimiento de Hellín.