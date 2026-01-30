Hellín actualiza su web de turismo para hacerla más accesible, ágil y cómoda

Página web de Hellín. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hellín ha actualizado su página web oficial de turismo (www.turismohellin.es), para ser más accesible, más ágil y más cómoda para los visitantes.

El alcalde, Manuel Serena, ha sido el encargado de presentar la nueva web, que se enmarca dentro de la consolidación de la marca turística 'Hellín, Raíces al Aire', una apuesta por un turismo auténtico, sostenible y conectado con la identidad del territorio.

La nueva web nace como una herramienta moderna, intuitiva y visual, pensada tanto para visitantes como para la ciudadanía, y ofrece una visión integral de Hellín, su patrimonio histórico, sus fiestas y tradiciones, su riqueza natural, su gastronomía y la amplia oferta de actividades y experiencias durante todo el año.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la web sitúa a Hellín en el mapa turístico digital, facilitando que cualquier persona pueda planificar su visita, descubrir los espacios naturales, conjuntamente con el patrimonio arqueológico y cultural del municipio; y, con ello, vivir experiencias que solo pueden encontrarse en Hellín.

El portal recoge información detallada sobre enclaves emblemáticos como el Tolmo de Minateda, el Conjunto Histórico, los paisajes volcánicos de Cancarix, las rutas de naturaleza y senderismo, así como la oferta museística, cultural y festiva que define el carácter singular de la ciudad y sus pedanías. Todo ello se complementa con recursos prácticos sobre alojamientos, restauración, agenda de eventos y servicios turísticos.

La intención del equipo de Gobierno es que el turismo genere oportunidades, dinamice la economía local y respete el entorno y la forma de vida de los hellineros. Por lo tanto, esta web se convierte en una herramienta clave para atraer a un visitante que busca autenticidad, experiencias reales y destinos con alma.