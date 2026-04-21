Hellín rinde homenaje a la escritora Agatha Christie este viernes con su X Fiesta del Libro

Cartel de la X Fiesta del Libro. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hellín rendirá homenaje este viernes, día 24, a la escritora Agatha Christie, en el 50 aniversario de su fallecimiento, durante la X Fiesta del Libro 2026, que se celebrará en el Recinto Ferial.

Considerada la 'Reina del crimen', el legado literario y la maestría en el género del misterio de Agatha Christie serán el eje temático de una jornada repleta de actividades dirigidas a todos los públicos.

El Ayuntamiento de Hellín, a través del Centro Joven, el Archivo Municipal, la Red de Bibliotecas de Hellín, los centros educativos de la localidad, las concejalías de Educación, Cultura y Juventud, y la colaboración de Radio Hellín, han presentado esta cita.

Como novedad, este año la actividad --concertada con centros docentes-- cambia de ubicación y se desarrollará en la zona de 'La Noria' del Recinto Ferial, facilitando un espacio más amplio y dinámico para el desarrollo de la programación. Bajo el lema 'Misterio', la programación combinará literatura, música, dinamización lectora y propuestas educativas.

Entre los actos destacados se encuentra el maratón de lectura de la obra Asesinato en el Orient Express, talleres temáticos adaptados a distintas edades, cuentacuentos, conciertos y actividades participativas centradas en la investigación y el suspense.

La jornada comenzará a las 10.15 horas con la atención a medios y representación institucional, seguida de la inauguración oficial y la entrega del 33º Premio Municipal de Narraciones y Marcapáginas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A lo largo de la mañana se sucederán talleres educativos --desde propuestas de detectives para educación infantil hasta escape rooms y actividades de lógica para estudiantes de Primaria y Secundaria-- junto a un concierto a cargo del alumnado del IES Melchor de Macanaz y un cuentacuentos a cargo de Juan Villén.

El evento culminará a las 13.45 horas con la lectura del Manifiesto del Día del Libro 2026, poniendo el broche final a una jornada que busca fomentar el hábito lector, la creatividad y el pensamiento crítico.

La X Fiesta del Libro cuenta con la colaboración de entidades como la Diputación de Albacete y forma parte del compromiso del municipio con la promoción de la cultura y la educación.

Desde la organización se invita a la comunidad educativa y a toda la ciudadanía a participar en esta celebración literaria única, pensada para disfrutar, aprender y descubrir el fascinante mundo del misterio. Para más información: acortar.link/xfiesta