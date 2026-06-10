Hereu destaca el "profundo conocimiento" de la Industria del nuevo director general de Estrategia Industrial

El Ministro De Industria Y Turismo, Jordi Hereu - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este miércoles el trabajo de Teresa Parejo como directora general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, al tiempo que ha destacado el "profundo conocimiento" de la industria de su sucesor en el cargo, Miguel Gómez-Pavón López.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Hereu ha afirmado que este relevo "no tiene mayor trascendencia", restando importancia a que se haya hecho referencia a la militancia de Gómez-Pavón. "Tiene un profundo conocimiento de la industria y es un gran profesional, por tanto es un relevo de carácter meramente técnico", ha añadido.

"Era el anterior subdirector de Estrategia que ha relevado a la directora general, por tanto forma parte de un relevo de absoluta normalidad pilotado por el secretario de Estado de Industria y no tiene mayor trascendencia", ha abundado el ministro.

Así, ha querido destacar la figura de la hasta ahora directora general de Estrategia Industrial como "una magnífica profesional" y una persona experta en la sostenibilidad. "Quiero reafirmar el agradecimiento profundo a este año de trabajo de Teresa Parejo y la plena garantía de la persona que le sustituye".

"El equipo de industria del Ministerio, como en el equipo de Turismo, están presididos por dos secretarios de Estado que son profundos conocedores de ambos campos y quisiera resaltar la gran profesionalidad de todo el equipo", ha concluido Hereu.