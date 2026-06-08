Hereu estará en Toledo el miércoles con motivo del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 8 junio 2026 15:19
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TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 10 de junio, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, ofrecerá una rueda de prensa en el marco de la celebración del 126º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebra en Toledo.

Según ha informado el Ministerio en nota de prensa, el acto tendrá lugar a las 9.30 horas, en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista.

Posteriormente, a las 14.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la sesión, en la que intervendrá la secretaria de Estado de Turismo.

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