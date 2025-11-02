Herida una escaladora tras precipitarse desde 5 metros de altura en la Cueva de la Zarza en Cuenca

Archivo - Hospital Virgen de la Luz, en Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una escaladora de 36 años de edad ha resultado herida este domingo tras precipitarse desde una altura de 5 metros en la ciudad de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 16.32 horas en la Cueva de la Zarza.

Estas mismas fuentes indican que la mujer, tras precipitarse, ha caído en una zona de difícil acceso. Tras ser rescatada por los bomberos, que la han desplazado hasta la zona en la que se encontraba una UVI, esta la ha trasladado hasta el hospital de Cuenca.

En el lugar también han estado presentes efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.