Herida una trabajadora tras sufrir un aplastamiento en una mano en Albacete

ALBACETE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una trabajadora de 38 años de edad ha resultado herida este lunes tras sufrir un aplastamiento en una mano con una plancha de estampación en Albacete.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 18.33 horas en la avenida Suecia, en el polígono industrial Romica.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que ha trasladado a la herida al Hospital Universitario de Albacete.