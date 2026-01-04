Herida una trapecista de circo tras caer desde una altura de cinco metros en Albacete

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una trapecista de 38 años de edad de un circo ubicado en Albacete ha resultado herida tras caer desde una altura de cinco metros. Ha sido trasladada al Hospital Universitario de la ciudad.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la caída ha tenido lugar sobre las 13.11 de este domingo, en una instalación ubicada en la carretera de Madrid.

En el operativo movilizado, además de una UVI que la ha trasladado al hospital, han participado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.