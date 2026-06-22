Herido por arma blanca durante una pelea en la vía pública en Tarancón

Archivo - Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Tarancón. - JCCM - Archivo

CUENCA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea en la vía pública en la calle Mora Encantada de la localidad de Tarancón (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el aviso del suceso se recibió a las 21.43 horas de este domingo.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte, que se encargó de trasladar al herido al Centro de Especialidades de Tarancón.