Herido por arma blanca un varón de 43 años tras una reyerta en Talavera

POLICÍA

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años de edad ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en una reyerta que ha tenido lugar en la calle Alférez Provisional de Talavera de la Reina.

El Servicio de Atención Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que la pelea tuvo lugar sobre las 00.47 horas de este viernes.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una UVI, que atendió al herido, que finalmente se trasladó por sus propios medios a un centro de salud talaverano. En el operativo también participó Policía Local y Nacional.