Herido un cazador tras recibir accidentalmente un impacto de bala en Fuentenovilla (Guadalajara)

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara.
Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 11 octubre 2026 12:50
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GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años de edad ha resultado herido mientras cazaba tras recibir accidentalmente un impacto de bala de otro cazador en Fuentenovilla (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 8.29 horas de este domingo, en una finca de caza cercana a la carretera de Yebra.

Hasta el lugar se han desplazado médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI. El herido ha sido finalmente trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo también ha participado Guardia Civil.

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