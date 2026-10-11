Herido un cazador tras recibir accidentalmente un impacto de bala en Fuentenovilla (Guadalajara)

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo
GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 47 años de edad ha resultado herido mientras cazaba tras recibir accidentalmente un impacto de bala de otro cazador en Fuentenovilla (Guadalajara).
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 8.29 horas de este domingo, en una finca de caza cercana a la carretera de Yebra.
Hasta el lugar se han desplazado médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI. El herido ha sido finalmente trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo también ha participado Guardia Civil.