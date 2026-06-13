Herido grave por quemaduras un hombre de 56 años tras incendiarse su vivienda en Tomelloso

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CIUDAD REAL 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido grave por quemaduras este sábado tras el incendio iniciado en la cocina de su vivienda de la calle Esperanza de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.25 horas.

El herido ha sido trasladado por una UVI a la unidad de Quemados del madrileño hospital de Getafe y al lugar se han trasladado también los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.