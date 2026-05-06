Herido grave un trabajador tras caer a la paletizadora de una empresa de setas de Pozorrubielos de la Mancha

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ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 40 años de edad ha resultado herido grave tras caer en la paletizadora de una empresa de setas situada en la localidad de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 6.38 horas de este miércoles en una factoría situada en la carretera de La Roda.

El herido, tras quedar atrapado y aplastado, ha tenido que ser rescatado por bomberos de Motilla de Palancar y atendido por médico de urgencias. Finalmente, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Albacete.