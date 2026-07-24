Herido grave un trabajador tras caerle encima la carga de un camión de bebidas en Albacete

Hospital Universitario de Albacete. - CSIF

ALBACETE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 23 años de edad ha resultado herido grave este viernes tras caerle encima la carga de un camión de bebidas en la ciudad de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 9.54 horas en la calle Concepción, cuando el herido se encontraba descargando las bebidas y se le ha caído la carga encima.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que lo ha trasladado al hospital de la ciudad. También se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.