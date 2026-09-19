Herido grave un trabajador tras ser atropellado por un camión en Illescas

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TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 35 años de una empresa de logística ha resultado herido grave tras ser atropellado por un camión en la avenida Puerto Seco de Illescas (Toledo).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado que el aviso del suceso se produjo a las 22.25 horas de este viernes.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una UVI que atendió y trasladó al herido al Hospital General Universitario de Toledo.