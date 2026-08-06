Herido grave un trabajador tras ser atropellado por un toro mecánico en Chinchilla de Montearagón

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ALBACETE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años de edad ha resultado herido grave tras ser atropellado por un toro mecánico mientras trabajaba en Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 11.12 horas, en una empresa de metalurgia situada en la calle Quito de la referida localidad.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado por una UVI al hospital de Albacete, en un operativo en el que también ha participado Guardia Civil.