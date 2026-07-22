Herido un hombre en Añover de Tajo (Toledo) tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda

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TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años de edad ha resultado herido este miércoles tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda situada en la calle Trifón Gómez de la localidad toledana de Añover de Tajo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 3.34 horas cuando este hombre ha sido apuñalado en el estómago.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital de Toledo y al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil.