Herido un hombre por arma de fuego en el abdomen tras un accidente de caza en Calzada de Oropesa

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años de edad ha resultado herido este domingo por arma de fuego tras un accidente ocurrido en una finca situada dentro del término municipal de la localidad toledana de Calzada de Oropesa.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 14.08 horas.

El herido ha sido trasladado por sus propios compañeros al centro de salud de Calzada de Oropesa donde ha sido atendido por un médico de Urgencias y desde allí ha sido trasladado por una UVI al Hospital de Talavera de la Reina. Al lugar ha acudido también la Guardia Civil.