Herido un hombre tras colisionar contra un árbol en la Avenida de la Música Española de Cuenca

Herido un hombre tras colisionar contra un árbol en la Avenida de la Música Española - POLICÍA DE CUENCA

CUENCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo tras la colisión de un vehículo contra un árbol en la Avenida de la Música Española, según informa la Policía Local de Cuenca a través de Instagram.

El accidente ha tenido lugar en una mañana de domingo con tormentas en la ciudad de Cuenca. El varón ha perdido el control de su vehículo y ha impactado contra el árbol.

Debido a la colisión, ha sido necesaria la intervención del Servicio de Bomberos para proceder a su excarcelación. Posteriormente, el herido ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Universitario de Cuenca, según la información facilitada por la policía municipal.