Un herido tras un incendio en la campana de la cocina de una vivienda de Guadalajara

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GUADALAJARA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años de edad ha resultado herido este jueves tras un incendio generado en la campana de la cocina de una vivienda de la ciudad de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego, ya extinguido, ha comenzado a las 17.56 horas en una vivienda de la calle la Sierra.

El afectado, tras ser atendido en el lugar de los hechos por una UVI, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Guadalajara.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local y bomberos de Guadalajara.