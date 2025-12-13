Herido un joven tras ser agredido por arma blanca en El Provencio (Cuenca)

Archivo - El Provencio - GOOGLE MAPS - Archivo

CUENCA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido este sábado tras ser agredido por arma blanca en una vivienda de la calle María del Sagrario, en El Provencio (Cuenca).

El aviso del suceso se ha recibido a las 18.13 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

El herido ha sido atendido en el lugar por el médico de urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al hospital de Villarrobledo.