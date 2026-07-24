Herido leve un conductor al arder su camión tras una salida de vía en la A-4 en La Guardia

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 57 años ha resultado herido leve al incendiarse su camión tras sufrir una salida de vía y acabar volcando en el kilómetro 77 de la A-4 a su paso por el término municipal de La Guardia (Toledo).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibió el aviso a las 5.26 horas de este viernes.

El conductor ha sido atendido en el lugar por una UVI. La A-4 permanece cortada totalmente en sentido Andalucía (con desvío por la TO-2935) y presenta afección en el carril izquierdo sentido Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Villacañas y Mantenimiento de Carreteras.