Herido un menor de 11 años mientras conducía una moto en el circuito de motocross de Nombela

El accidente ha tenido lugar en el circuito de motocross de Nombela. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 11 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir un accidente mientras practicaba con una moto en el circuito de motocross de Nombela.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 11.17 horas, tras producirse el accidente en el circuito sito en el Camino del Barrancón del municipio toledano.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, así como una UVI móvil que, tras examinar al jóven y comprobar que sufría traumatismo, ha procedido a su trasladado al centro hospitalario.