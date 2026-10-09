Herido un motorista de 54 años tras salirse de la vía en un camino en Salvacañete

Archivo - Ambulancias del transporte sanitario de Cuenca. - CCOO - Archivo
CUENCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 54 años de edad ha resultado herido este viernes tras la salida de vía de su moto en un camino de tierra en la localidad conquense de Salvacañete.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 13.02 horas. El herido ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Requena (Valencia).
Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bomberos forestales.