Herido un operario de mantenimiento de carreteras tras caer por un barranco de 20 metros en Alcalá del Júcar

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCCM - Archivo

ALBACETE 27 Ago. (EUROPA PRESs) -

Un varón de 56 años de edad, operario de mantenimiento de carreteras, ha resultado herido tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros junto a la CM-3201, a su paso por la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han informado a Europa Press que tras ser rescatado por bomberos de Casas Ibáñez, ha sido atendido por una ambulancia y evacuado en helicóptero medicalizado al hospital de Albacete.

El accidente ha tenido lugar a las 12.30 horas de este jueves, y en el operativo movilizado por el 112 también ha participado Guardia Civil.