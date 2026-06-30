Herido un trabajador de 23 años tras caerle encima un palet en Cuenca

El suceso ha tenido lugar en el Polígono Industrial Carretera de Alcázar de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido trasladado este martes al Hospital Universitario de Cuenca tras sufrir un accidente laboral en una empresa de bricolaje en la capital conquense.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en torno a las 18.44 horas, cuando un palet se ha precipitado sobre el trabajador, cayéndole sobre la pierna, en las instalaciones de la empresa en el Polígono Industrial Carretera de Alcázar.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, así como una UVI móvil que ha procedido al traslado del trabajador al centro hospitalario.