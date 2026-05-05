Herido un trabajador de 28 años en Tobarra tras precipitarse a un foso de cuatro metros de altura

Archivo - Imagen de Tobarra en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 28 años de edad ha resultado herido este martes tras precipitarse en un foso de unos cuatro metros de altura en la localidad albaceteña de Tobarra. Aún se sigue trabajando en el rescate del afectado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 19.08 horas en el campo, dentro del término municipal tobarreño.

En el lugar se encuentran trabajando en el rescate bomberos de Hellín, una UVI y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.