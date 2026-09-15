Herido un trabajador atropellado cuando realizaba trabajos de alcantarillado en Casas de Garcimolina (Cuenca)

CUENCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 30 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado cuando realizaba labores de asfaltado y alcantarillado en el kilómetro 13 de la carretera CU-5003, esquina con la calle Iglesia, en Casas de Garcimolina (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 15.52 horas.

El herido ha sido trasladado al hospital por una ambulancia de soporte al Hospital Universitario de Cuenca. También han acudido efectivos de la Guardia Civil y médico de urgencias.