Herido un trabajador tras caer desde un andamio en El Casar (Guadalajara)

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GUADALAJARA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años de edad ha resultado herido tras sufrir una caída en altura mientras trabajaba en la urbanización 'El Coto' de El Casar (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidentado ha caído desde una altura de dos metros, en la avenida Los Arenales.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, médico de urgencias y una UVI que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.