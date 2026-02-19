Herido un trabajador tras precipitarse desde un andamio a tres metros de altura en Albacete

Archivo - Hospital Universitario de Albacete - JCCM - Archivo

ALBACETE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido este jueves tras precipitarse desde un andamio a unos tres metros de altura mientras trabajaba en el centro comercial Imaginalia, ubicado en la avenida de la Ilustración, en Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.07 horas.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una ambulancia de soporte, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional y una UVI, que se ha encargado del traslado del herido al Hospital General Universitario de Albacete.