Herido un trabajador tras precipitarse desde una escalera a tres metros de altura en Quintanar de la Orden

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TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 57 años de edad ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una escalera a tres metros de altura en la localidad toledana de Quintanar de la Orden.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 16.29 horas en la calle Yedra, en la vía pública.

El herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Alcázar de San Juan y al lugar también han acudido efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.