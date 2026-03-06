Herido un trabajador tras sufrir una caída mientras cargaba un camión en una empresa de Yuncos (Toledo)

Archivo - Urgencias, Sescam, hospital de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 41 años de edad ha sufrido este viernes un caída mientras cargaba un camión en una empresa situada en el Camino Magdalena de la localidad toledana de Yuncos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 13.00 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil, la Policía Local, médicos de Urgencias y una UVI que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo.