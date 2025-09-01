Herido un trabajador tras sufrir quemaduras en ambas manos por agua hirviendo en Guadalajara capital

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador, de 56 años, ha resultado herido tras sufrir quemaduras en ambas manos por agua hirviendo en Guadalajara capital.

El herido ha tenido que ser trasladado, en UVI, al hospital de la localidad, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso pasadas las 16.00 horas de este lunes desde un piso de la Calle Cifuentes.

Además de la UVI, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional y Local.