Herido un trabajador con la trampilla de un camión en La Puebla de Montalbán (Toledo)

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TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 30 años ha resultado herido este lunes con la trampilla de un camión en una gravera situada en el Camino de la Vereda Molinera, dentro del término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo).

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 8.49 horas. El joven ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General Universitario de Toledo.

Hasta el lugar se han desplazado también una UVI, una ambulancia de soporte, una ambulancia de urgencias, Policía Local y Guardia Civil.