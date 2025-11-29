Heridos un hombre y una mujer tras chocar la moto en la que viajaban contra un turismo en Malpica de Tajo

Archivo - Urgencias, Sescam, hospital de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, del que no se tiene datos, y una mujer de 23 años de edad han resultado heridos este sábado tras chocar la moto en la que viajaban contra un turismo en el kilómetro 4 de la TO-1151, a la altura de la localidad toledana de Malpica de Tajo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 14.48 horas.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, un helicóptero sanitario, que ha trasladado al herido al hospital de Toledo, y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a la herida al mismo centro sanitario.