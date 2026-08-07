Hernández (PP) denuncia nuevamente el cierre de la unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro

Alejandra Hernández en Alcázar de San Juan. - PP C-LM

CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha criticado nuevamente el "abandono" que sufren los pacientes del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan tras once años de Gobierno de Emiliano García-Page. Una situación que, según ha asegurado, "es el reflejo de una política sanitaria marcada por los recortes, las largas listas de espera y la pérdida de servicios esenciales".

Hernández ha lamentado que "después de once años de gobierno socialista, este hospital está pagando las consecuencias de una gestión que ha situado la sanidad pública en un segundo plano", al tiempo que ha criticado que "Page está mucho más preocupado por otras cuestiones que por resolver los problemas reales de los castellanomanchegos", según ha trasladado el PP por nota de prensa.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha censurado el cierre de la unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro, una decisión "incomprensible" y que supone "un nuevo golpe para unos pacientes especialmente vulnerables que necesitan atención, cercanía y recursos, no más abandono".

"Detrás de cada número de las listas de espera hay una persona que lleva meses aguardando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Y detrás de cada paciente de Salud Mental también hay una historia, una familia y una necesidad que el Gobierno de Page ha decidido ignorar", ha afirmado.

Hernández ha asegurado que el deterioro de la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha "es consecuencia directa de las decisiones políticas del Ejecutivo socialista", al considerar que "mientras las listas de espera continúan creciendo y se reducen recursos asistenciales, los pacientes son quienes pagan las consecuencias".

Por ello, ha exigido al Gobierno regional que "rectifique de inmediato, recupere la unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro y garantice una atención sanitaria digna y de calidad para todos los castellano-manchegos", porque, ha concluido, "la sanidad pública no puede seguir siendo la gran olvidada de Emiliano García-Page".